Champions League 2019-20, Uefa pubblica lista candidati come migliori del torneo: non ci sono Messi e Cristiano Ronaldo

Né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo. E forse, per questa edizione della Champions League appena terminata, non è neppure tanto una sorpresa. La Uefa ha annunciato la lista dei nominati per i titoli dei migliori calciatori, ruolo per ruolo, della Champions League 2019/2020. Spiccano ovviamente tanti calciatori del Bayern Monaco trionfatore, ma ci sono anche alcuni outsiders.

Uefa Champions League 2019-20: i candidati

Come mostrano i post social pubblicati su Twitter dal profilo della Uefa Champions League i candidati vedono tra i portieri : Keylor Navas (Psg), Manuel Neuer (Bayern Monaco) e Jan Oblak (Atletico Madrid. In difesa è “tridente” tutto made in Bayern Monaco con David Alaba, Alphonso Davis e Josua Kimmich. In mezzo al campo tra Thomas Muller e Thiago Alcantara del Bayern Monaco si intromette Kevin De Bruyne del Manchester City.

In attacco, invece, nonostante il poco impatto in finale, ecco Kylian Mbappé e Neymar del Psg ma soprattutto Robert Lewandowski, candidato numero uno a vincere il premio come miglior attaccante della competizione. I vincitori verranno annunciati il prossimo 1° ottobre.

Per quanto riguarda gli esclusi, Lionel Messi del Barcellona e Cristiano Ronaldo della Juventus sono posizionati rispettivamente al sesto e all’ottavo posto tra i candidati.