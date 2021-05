Champions League 2021/22: ecco le fasce con la seconda da brividi

Si ripartirà con quattro italiane con solo l'Inter in prima fascia

La vittoria del Chelsea in Champions League e del Villareal in Europa League, consente di definire le fasce della competizione calcistica più importanti a livello europeo per la stagione 2021/22. Per le italiane l'Inter è in prima fascia ma la Juve è in seconda con Real Madrid, Barcellona e Liverpool. Atalanta in terza e Milan in quarta e ultima fascia.