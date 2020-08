Champions League, Ajax e Porto tifano per il Bayern

Domenica sera si celebrerà l’ultimo anno di questa inedita Champions League con la super sfida tra campioni di Germania e Francia, ovvero Bayern-Psg. Pertanto le due squadre comunque vada hanno già l’accesso assicurato alla prossima stagione 2020/21 della più importante competizione calcistica europea. Ma se la vincitrice di Lisbona sarà il Bayern si determinerà anche il cammino in Champions League di due club molto importanti che hanno già vinto in passato la Coppa Campioni. L’Ajax Amsterdam, che guidava prima del lockdown l’Eredivisie insieme all’Az Alkmaar, non ha conquistato il titolo per decisione della Federcalcio olandese e poiché l’Olanda è undicesima nella classifica quinquennale UEFA all’inizio della stagione, i Lanceri potranno ottenere il posto vacante nella fase a gironi saltando gli spareggi qualificazione solo se ad alzare la coppa dalle grandi orecchie sarà il capitano del Bayern Neuer. Lo stesso per l’FC Porto visto che la settima migliore federazione secondo il ranking Uefa, è il Portogallo e allora i lusitani grazie ad un criterio di merito, accederebbero alla fase a gironi senza i playoff sempre e solo se il Bayern batterà i francesi domenica sera.