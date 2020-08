Champions League, al Real non riesce il ribaltone: il City vince e vola alle final eight

Era partita subito male la serata del Real, non è finita molto meglio. Gli inglesi vanno a giocarsi la fase finale di Champions in Portogallo

LA PARTITA

Doveva essere la serata del ribaltone, anche se già sulla carta sembrava una sfida proibitiva. Non è andata così e lo si è capito da subito che la serata del Real sarebbe stata complicata. Dopo 9′ il City di Guardiola infatti è andato subito avanti grazie a Sterling. Poco dopo la squadra di Manchester ha già avuto il match point con Foden che non ha fatto altro che allungare la sofferenza del Real. Al minuto 28 Benzema ha provato ad infiammare la sfida di Manchester con il gol del momentaneo 1-1. Speranze tenute vive fino a quasi il 70esimo, quando una rete di Gabriel Jesus ha scacciato definitivamente i fantasmi. 20 minuti di gestione finale per risparmiare qualche energia utile per le final eight, perchè il City la giocherà. Il Real Madrid invece, perde 2-1 e chiude qui la stagione.