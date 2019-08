Champions League, andata degli spareggi: l’Ajax pareggia a Cipro contro l’Apoel

Non va oltre il pareggio l’Ajax nell’andata degli spareggi per accedere alla fase a gironi della prossima Champions League. I ragazzi di ten Hag hanno infatti ottenuto uno 0-0 sul campo cipriota dell’Apoel di Nicosia (espulso Mazraoui per i Lancieri nel finale). Vittorie esterne molto importanti, invece, per lo Slavia Praga e il Club Brugge, rispettivamente contro i romeni del Cluj e gli austriaci del LASK Linz. Per i cechi a segno Masopust dopo 28 minuti di gara, mentre Vanaken, sempre nel primo tempo, ha regalato il successo per i belgi. Settimana prossima i ritorni per decretare le squadre qualificate ai gironi, mentre domani – mercoledì 21 agosto – si disputeranno le altre tre gare di andata.

Martedì 20 agosto

Apoel-Ajax 0-0

Cluj-Slavia Praga 0-1

LASK Linz-Club Brugge 0-1

Mercoledì 21 agosto, ore 21

Dinamo Zagabria-Rosenborg

Olympiacos-Krasnodar

Young Boys-Stella Rossa