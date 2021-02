Champions League, andata ottavi: delle prime del girone perde solo la Juventus

. Negli otto match disputati chi ha vinto il girone è riuscito a ottenere il successo pieno in trasferta. Tutte eccetto la Juventus che ha perso 2-1 contro il Porto al Dragao. Hanno dilagato fuori casa il Bayern passato sul terreno della Lazio, il Psg al Camp Nou contro il Barcellona, il Borussia Dortmund a Siviglia e anche il Liverpool che ha battuto a Budapest il Lipsia. I bianconeri di Pirlo comunque grazie al gol di Chiesa all’82’ sono in corsa per la qualificazione ai quarti potendo vincere e passare il turno con un semplice 1-0.