Champions League, andata spareggi: vittorie per Dinamo Zagabria e Olympiacos

Vittorie per Dinamo Zagabria e Olympiacos, pareggio tra Young Boys e Stella Rossa. Questo l’esito delle gare disputatesi nella serata di mercoledì 21 agosto e valevoli per l’andata degli spareggi per accedere alla fase a gironi della prossima Champions League.

I croati hanno superato per 2-0 il Rosenborg con le reti di Petkovic e Orsic, mentre i greci hanno battuto 4-0 il Krasnodar grazie alla doppietta di Randjelovic e ai gol di Guerrero e Podence. Frizzante 2-2 invece tra Young Boys e Stella Rossa: per gli svizzeri a segno Assale e Hoarau, per i serbi in rete Degenek e Garcia.

Questi i risultati:

Dinamo Zagabria-Rosenborg 2-0

Olympiakos-Krasnodar 4-0

Young Boys-Stella Rossa 2-2