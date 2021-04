Champions League, approvata nuova formula dal 2024 con 100 match in più

La nuova Champions è realtà da oggi

Redazione ITASportPress

Come prevedibile oggi la Uefa ha dato il via alla nuova Champions League che scatterà dal 2024. L’esecutivo del massimo organismo calcistico europeo, ha approvato il progetto della nuova Champions League poche ore dopo l’annuncio della Superlega. L’Esecutivo riunito a Montreux ha dato il via libera per il nuovo formato a 36 squadre a partire dal 2024. Inghilterra, Spagna, Germania e Italia conserveranno quattro posti a testa mentre alla Francia ne saranno garantiti tre.

100 PARTITE IN PIU' - La nuova Champions League muterà rispetto al passato e le partecipanti saranno 36 e non più 32. La nuova formula farà crescere il numero di partite che passeranno dalle 125 attuali a 225 match spalmati da martedì a mercoledì. Sono 100 partite in più che peseranno sulle gambe e sulla testa dei calciatori. Un incremento dell’80% di gare che spaventa più i giocatori e meno i dirigenti per i proventi ingenti elargiti che ingrosseranno le casse delle società partecipanti.

DETTAGLI SUL NUOVO FORMAT- Aumentando il numero delle squadre della UEFA Champions League passerà da 32 a 36, il cambiamento più radicale riguarda la trasformazione dalla tradizionale fase a gironi, che diventerà un unico campionato tra tutte le partecipanti. Tutte le squadre avranno la garanzia di disputare almeno 10 partite contro 10 avversarie diverse (cinque in casa e cinque in trasferta), anziché sei partite contro tre squadre in casa e in trasferta. Le prime otto classificate di questo campionato si qualificano direttamente per la fase a eliminazione diretta, mentre le squadre dal 9° al 24º posto disputeranno gli spareggi (con partite di andata e ritorno) per conquistare un posto agli ottavi di finale.

Variazioni simili saranno applicate in UEFA Europa League (8 partite nella fase campionato) e UEFA Europa Conference League (6 partite nella fase campionato). Dopo eventuali consultazioni e accordi, anche queste due competizioni potrebbero essere allargate a 36 squadre nella prima fase.

La qualificazione per la UEFA Champions League rimarrà aperta e dovrà sempre essere conquistata tramite il piazzamento in campionato.

Uno dei posti in più a disposizione andrà alla terza classificata in campionato nella quinta federazione del ranking UEFA. Un altro posto sarà assegnato a una vincitrice del campionato, portando da quattro a cinque il numero dei club che si qualificano attraverso il cosiddetto “Percorso Campioni”.