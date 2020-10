Champions League, Atalanta-Ajax: le formazioni ufficiali

Scottata dalla sconfitta interna contro la Sampdoria in campionato, l’Atalanta si tuffa in Champions con una chance decisamente ghiotta: mandare l’Ajax a meno 6 dopo solamente due turni. Dunque l’incontro di Bergamo rischia di risultare importantissimo in un girone in cui la presenza del Liverpool campione d’Europa in carica spinge le altre tre squadre a prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di passare come seconda. Fischio d’inizio alle ore 21.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali scelte da Gian Piero Gasperini ed Erik Ten Hag:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Tadic, Gravenberch; Antony, Traorè, Neres