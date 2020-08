Champions League, Atalanta-Paris Saint Germain: le formazioni ufficiali

Manca poco al fischio d’inizio tra Atalanta e Paris Saint-Germain. I bergamaschi sfidano i parigini in gara secca, seguendo il nuovo format che prevede una Final Eight a Lisbona, in campo neutro. In palio ci sarà dunque l’accesso diretto alle semifinali. La Dea è reduce dal doppio successo contro il Valencia negli ottavi, mentre i francesi hanno eliminato in rimonta il Borussia Dortmund. La gara inizierà alle ore 21.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Gian Piero Gasperini e Thomas Tuchel hanno scelto le loro formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello ; Toloi, Caldara, Djimsiti ; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic ; Zapata.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Navas; Kehrer, T.Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Sarabia, Icardi, Neymar.