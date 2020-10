Champions League, cambia tutto: 36 squadre dal 2024-25 in sei gruppi

Il formato della Champions League potrebbe cambiare in modo significativo tra 4 anni. La UEFA ha elaborato due opzioni per sostituire quella tradizionale. La prima opzione presuppone che 36 squadre saranno divise in 6 gruppi. Ogni club giocherà 10 partite, 5 partite in casa e fuori, secondo The Telegraph. La seconda opzione presuppone che ogni squadra giocherà 10 partite con dieci diversi avversari, che verranno selezionati in base a un nuovo sistema di ranking. La struttura sarà simile al massimo campionato svizzero. Questa riforma relativamente alla seconda opzione porterà più soldi nelle casse dei club, in quanto aumenterà il numero di partite nella fase a gironi, il che renderà la Champions League più attraente per le emittenti televisive.