Champions League, che numeri: i migliori passatori delle prime quattro giornate sono…’italiani’

Non un torneo come gli altri, la Champions League è la competizione più importante per club a livello europeo. C’è chi preferirebbe vincere questo torneo piuttosto che un campionato. Le emozioni di questa coppa sono uniche ed ecco perché anche una piccola classifica che riassume i migliori passatori di queste prime quattro giornate può regalare tanta soddisfazione.

Il profilo ufficiale della UEFA Champions League ha pubblicato una speciale top 5 che mette in evidenza i giocatori che si sono distinti per la cura dei propri passaggi. A sorpresa, nonostante le squadre italiane non stiano brillando, ecco alcuni ‘italiani’ dominare la graduatoria.