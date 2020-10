Champions League, chi sono i più veloci della competizione: la top 10 degli sprinters con tanta “Italia”…

La Champions League è senza dubbio la competizione più importante a livello europeo. Le squadre hanno sempre tanto rispetto per questo torneo e sognano, un giorno, di poter alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie. Per farlo, serve talento e un pizzico di fortuna. E perché no, anche qualche giocatore in grado di “bruciare” gli avversari.

In tal senso, Bleacher Report Football ha riportato una classifica dei giocatori che hanno effettutato lo sprint più veloce nella passata edizione della competizione (2019-2020). Seguendo i dati Uefa, ecco che nella top 10 ci sono tanti calciatori che militano oggi nelle squadre italiane.