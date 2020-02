Champions League, colpo Atletico: k.o. il Liverpool. Haaland stende il PSG

Sorprese e colpi di scena nell’andata dei primi due ottavi di finale di Champions League. Cadono le favorite della vigilia Liverpool e Paris Saint-Germain, sorridono Atletico Madrid e Borussia Dortmund. L’1-0 per i Colchoneros e il 2-1 per i gialloneri non pregiudicano le chance di qualificazione delle quattro formazioni, ma costringeranno Reds e parigini a non sottovalutare il prossimo impegno. In evidenza Saul, trascinato degli uomini di Simeone e Erling Haaland, stratosferico nel confronto con i big del PSG.

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL – Pronti, via ed è già festa al Wanda Metropolitano. Saul sfrutta un rimpallo e porta in vantaggio l’Atletico dopo 8 minuti. Il Liverpool reagisce da grande squadra, prendendo in mano il controllo del gioco. I Reds sfiorano a più riprese il pari. L’occasione più nitida capita a Salah, il cui tiro da distanza ravvicinata viene murato da un difensore. L’Atletico prova a pungere in contropiede, ma il forcing dei Reds e la difesa altissima scardinano i tentativi di alzare il baricentro. Nella ripresa non cambia il copione. Salah e Henderson sprecano per il Liverpool, mentre Morata e Renan Lodi mancano il 2-0.

BORUSSIA DORTMUND-PSG – Nel primo tempo i ritmi non sono particolarmente elevati. Prevale il tatticismo. Il PSG conduce maggiormente il gioco, mentre i padroni di casa pungono in contropiede. Proprio il Borussia sfiora il vantaggio con Sancho che chiama Navas a una grande parata e successivamente Hakimi murato da Kurzawa. Nella ripresa prova ad alzare il ritmo il PSG e Burki deve superarsi sul primo tiro ravvicinato di Mbappé. Ma nel miglior momento dei francesi arriva il gol del Dortmund: al 69′ Haaland si avventa su un pallone rimasto in area e trafigge imparabilmente Navas. Il Borussia sembra avere la chance per chiudere il match con lo stesso Haaland, ma l’attaccante sbaglia sul più bello. In contropiede arriva il pari del PSG: Mbappé si invola e serve Neymar che di sinistro fa 1-1. Il pari dura solo due minuti: al 77′ ancora Haaland fa 2-1 con un missile di sinistro. Neymar prova a rispondere subito, ma il suo missile si stampa sul palo. Non basta il forcing finale: finisce 2-1.