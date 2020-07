Champions League, dalla Spagna: Barcellona-Napoli verso cambio sede a causa del coronavirus

Barcellona-Napoli potrebbe andare verso un cambio di sede e, dunque, non disputarsi più al Camp Nou. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, la Uefa si sarebbe messa in contatto con le autorità catalane per capire se ci siano le garanzie di sicurezza tali da poter disputare il match di Champions League in Catalogna.

Champions League: Barcellona-Napoli verso il cambio di sede

La partita in programma il prossimo 8 agosto tra Barcellona-Napoli in Champions League potrebbe essere spostata in altra sede. Secondo quanto annunciato questa mattina da RAC-1, la Uefa si è messa in contatto con il dipartimento di salute della Generalitat catalana per assicurarsi che ci siano garanzie e le condizioni di sicurezza per lo svolgimento del match. In Spagna, infatti, a causa del sempre più crescente numero di positivi al Covid-19, lla situazione desta molta preoccupazione. Ecco perché non sembra così improbabile che avvenga il cambio di sede per la gara di ritorno degli ottavi di finale.

