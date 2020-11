Champions League, dilaga il Borussia M. a Donetsk, l’Atl. Madrid fa 1-1 con la Lokomotiv

I due match delle 18.55 della terza giornata di Champions League hanno visto la vittoria tennistica del Borussia M’Gladbach per 6-0 sullo Shakhtar e il pareggio della Lokomotiv Mosca in casa contro l’Atletico Madrid con il punteggio di 1-1. In Ucraina dominio dei tedeschi, che chiudono il primo tempo sul 4-0 e arrotondano nella ripresa. A Mosca spagnoli in vantaggio nel primo tempo con Gimenez e pareggio di Miranchuk su rigore.

LOKOMOTIV MOSCA-ATLETICO MADRID 1-1

18′ Gimenez (A), 25′ rig. Miranchuk (L)

LOKOMOTIV (4-4-2): Guilherme; Zhivoglyadov, Rajkovic, Murilo, Rybus; Ignatjev, Kulikov, Krychowiak, An. Miranchuk (95′ Rybchinskiy); Ze Luis, Smolov (64′ Zhemaletdinov). All. Nikolic

ATLETICO (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Llorente (69′ Vitolo, 78′ Torreira), Saul (46′ Koke), Herrera, Correa (69′ Lemar); Felix, Suarez. All. Simeone



GRUPPO B

SHAKHTAR-‘GLADBACH 0-6

8′, 26′ e 78′ Plea, 17′ Kramer, 44′ Bensebaini, 65′ Stindl



SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Bondar, Khocholava, Korniyenko; Maycon (69′ Stepanenko), Marcos Antonio (46′ Patrick); Tete, Marlos (46′ kovalenko), Solomon; Taison (46′ Moraes). All. Castro

BORUSSIA M’GLADBACH (4-3-1-2): Sommer; Lainer (82′ Lang), Ginter, Elvedi (82′ Jantschke), Bensebaini; Hofmann (75′ Lazaro), Kramer, Neuhaus; Stindl (69′ Wolf); Thuram, Plea (82′ traore). All. Rose