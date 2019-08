Champions League, disastro Porto: il Krasnodar lo fa fuori. Ajax c’è ma che fatica con il Paok

I modesti russi del Krasnodar a sorpresa passano in Portogallo dopo aver perso in casa 1-0 e eliminano il Porto battuto 3-2. Fuori dalla Champions League anche il Celtic, che ha perso in casa contro il Cluj (3-4). Il Porto sotto di tre reti nei primi 34′, prova a fare almeno tre reti ai russi nella ripresa: a segno con Zé Luis e Diaz ma non basta. Festeggia ai rigori la Stella Rossa che elimina in Danimarca il Copenaghen Vittoria sofferta per 3-2 dell’Ajax contro il PAOK. Dopo il 2-2 di Salonicco ad Amsterdam gli ellenici vanno avanti con Bisewar. Tadic prima dell’intervallo pareggia i conti. Nella ripresa Tagliafico e ancora un rigore di Tadic chiudono di fatto i conti ed è inutile la doppietta di Bisewar. 2-0 ad Atene per l’Olympiacos contro il Basaksehir grazie alle reti nella ripresa di Semedo e Valbuena. All’andata gli ellenici avevano vinto per 1-0. Il Basilea, che nel turno precedente aveva eliminato il PSV Eindhoven, esce clamorosamente con gli austriaci del LASK che dopo aver vinto 2-1 in Svizzera si impongono anche a Graz per 3-1.

Tutti i risultati

Qarabag-APOEL 0-2 (34′ rig. De Vincenti, 68′ Matic)

Rosenborg-Maribor 3-1 (45+2 Vancas; 53′ Soderlund, 61′ e 81′ Konradsen)

Dinamo Kiev-Club Brugge 3-3 (6′ Buyalskyy; 38′ Deli; 50′ Shepelev; 88′ Vormer; 90+3 aut. Mechele; 90+5 Openda)

FC Copenhagen-Stella Rossa 7-8 dcr (17′ Boakye; 45′ D.N’Doye)

Ferencvaros-Dinamo Zagabria 0-4 (16′ Ademi, 47′ B.Petkovic, 55′ Olmo, 79′ Gojak)

Ajax-PAOK 3-2 (23′ e 90+4 Biseswar; 43)

LASK Linz-Basilea 3-1 (59′ Ranftl; 80′ Ademi; 89′ Goiginger, 90+4 Raguz)

Olympiacos-Basaksehir 2-0 (55′ R.Semedo, 78′ rig. Valbuena)

Celtic-Cluj 3-4 (27′ Deac; 51′ Forrest, 61′ Edouard; 74′ rig e 80′ Omrani; 76′ Christie; 90+7 Tucudean)