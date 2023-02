Champions League donne, la Roma contro il Barcellona

Sarà il Barcellona l'avversaria della Roma nei quarti di finale della UEFA Women's Champions League: questo l'esito del sorteggio che si è svolto a Nyon e che ha anche stabilito gli accoppiamenti delle semifinali, a cui accederanno le vincitrici dei quarti in programma il 21 e 22 marzo (andata) e il 29 e 30 marzo (ritorno). La squadra di Alessandro Spugna, capolista in Serie A TIM e che ha chiuso al secondo posto il suo girone di Champions alle spalle del Wolfsburg, se la vedrà quindi contro le spagnole, vincitrici dell'edizione 2021 e finaliste lo scorso anno a Torino. L'andata - e per la Roma femminile sarà una storica prima volta - si disputerà allo Stadio Olimpico; il ritorno, invece, al Camp Nou, dove il Barcellona in occasione della sfida dello scorso anno contro il Wolfsburg ha stabilito il record di spettatori per una partita femminile (91.648).