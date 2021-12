Champions League, dove vedere in tv i match di Inter e Juventus

Quest’anno, e fino al 2024, le sfide di Champions League in Italia vengono trasmesse da tre emittenti: Mediaset (free e pay su Infinity+), Sky (pay su satellite e in streaming su NOW) e Amazon (pay in streaming).

Le partite della Champions League da febbraio entrano nella fase cruciale della manifestazione calcistica più importante con i match degli ottavi di finale. Gare di andate e ritorno che potranno essere seguite in tv. A riguardo sono state comunicate le date e la copertura tv.

Questo, dunque il programma completo per le italiane:

Mercoledì 16 febbraio 2022 – Inter-Liverpool (Amazon)

Martedì 22 febbraio 2022 – Villarreal-Juventus (Canale 5, Sky, Infinity+)

Martedì 8 marzo 2022 – Liverpool-Inter (Canale 5, Sky, Infinity+)

Mercoledì 16 marzo 2022 – Juventus-Villarreal (Amazon)

Nei prossimi giorni si conoscerà quali partite saranno trasmesse in tv nelle serate in cui non giocheranno le squadre italiane. Canale 5 trasmetterà in chiaro una gara tra Sporting-Manchester City e PSG-Real e una tra Ajax-Benfica e Manchester United-Atletico, mentre Amazon dovrà decidere prima tra Benfica-Ajax e Atletico-Manchester United e successivamente tra Manchester City-Sporting e Real-PSG.