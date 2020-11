Champions League, ecco tutte le partite che vedremo in chiaro

Anche in questa stagione 2020-21 Mediaset propone alcune partite di Champions League in chiaro, in virtù di un accordo siglato con Sky. Ecco nello specifico le partite trasmesse dalla Tv del Biscione:

4ª GIORNATA, GRUPPO G – Martedì 24 novembre 2020, ore 21.00: LAZIO-ZENIT SAN PIETROBURGO – Canale 5

Martedì 24 novembre 2020, ore 21.00: 5ª GIORNATA, GRUPPO B – Martedì 1 dicembre 2020, ore 21.00: BORUSSIA M’GLADBACH-INTER – Canale 5

Martedì 1 dicembre 2020, ore 21.00: 6ª GIORNATA, GRUPPO G – Martedì 8 dicembre 2020, ore 21.00: BARCELLONA-JUVENTUS – Canale 5

Tutte le partite di Champions League trasmesse in diretta e in chiaro da Mediaset potranno essere seguite anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Mediaset Play.

La Champions League 2020/2021 avrà il suo atto finale il prossimo 29 maggio 2021 con la finale che si giocherà allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, dopo la scorsa edizione terminata lo scorso agosto con la vittoria del Bayern Monaco nella finale contro il PSG.