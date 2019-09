Champions League femminile, la Juventus perde 2-0 col Barcellona al Moccagatta

Sconfitta per la Juventus femminile nella prima giornata della Champions League in rosa contro il Barcellona. Per le ragazze di Rita Guarino, che aspettavano da tempo il momento del debutto europeo, hanno perso 2-0 sul campo dello Stadio Moccagatta di Alessandria (esaurito per l’occasione con 5.662 spettatori presenti) per le reti della Putellas nel primo tempo e della Oshoala nel corso della ripresa. Le bianconere hanno disputato un’ottima partita, cercando forsennatamente di accorciare le distanze fino agli ultimi minuti, senza però riuscirvi. Ricordiamo che la competizione comincia dai sedicesimi di finale e la Juventus dovrà provare a rimontare nel match di ritorno, che si disputerà fra due settimane in Catalogna.