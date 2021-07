Champions League, fuori il Celtic. I risultati e le qualificate al terzo turno

Le vincenti accedono al terzo turno di qualificazione il 3/4 e il 10 agosto, col sorteggio già effettuato.

Alle già qualificate Dinamo Zagabria, Legia Varsavia, Ferencvaros, e Malmo, si sono aggiunte oggi altre nove squadre che accedono al terzo turno preliminare con vista sugli Spareggi. Nei match di ritorno di questa sera, clamorosa eliminazione del Celtic ai supplementari ad opera dei danesi del Midtylland (2-1). Nessun problema per la Stella Rossa che ha travolto in casa il K. Almaty per 5-0. Tra le squadre grandi del passato in Champions nessun problema per il PSV che vince anche in Turchia contro il Galatasaray per 2-1. Si qualificano al terzo turno anche l'Olympiakos (1-0 al Neftci), il Tiraspol, il Cluj, il Ludogorets, Young Boys e Sparta Praga.