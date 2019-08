Champions League, gaffe del Napoli: scambia il Genk con il Gent, che risponde…

Sono stati sorteggiati i gironi di Champions League con una grande, maestosa cerimonia a Montecarlo, per la prima volta sede dell’evento. Tutto è filato per il verso giusto… o quasi. Il Napoli, inserito nei gironi con Liverpool, Salisburgo e Genk, tramite i propri profili social ha commesso una gaffe, scambiando i belgi del Genk con il Gent, formazione della stessa Nazione che però non parteciperà alla competizione. È arrivata la risposta, ironica, su Twitter: “Napoli, grazie per l’invito, ma molto probabilmente volevate taggare il Genk”. Come se non bastasse, anche il Borussia Dortmund, in preda al desiderio di pubblicare i post il prima possibile, ha sbagliato nei tag, inserendo nel proprio girone il Milan e non l’Inter. Insomma, quando i social sono fondamentali per arrivare in maniera istantanea, ma bisogna stare sempre molto attenti.