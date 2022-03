Champions League, gli accoppiamenti ai quarti: spicca Chelsea-Real Madrid

Decise le sfide per i quarti di finale

Ancora una volta nessuna italiana è riuscita ad andare avanti in Champions League. La coppa dalle grandi orecchie sta diventando un vero tabù per le formazioni del nostro Paese. Inter e Juventus, uniche squadre ad aver superato la fase a gironi, sono state eliminate rispettivamente da Liverpool e Villarreal. Oggi, alle 12, si è svolto il sorteggio per i quarti di finale dove erano presenti ben tre club spagnoli e altrettanti inglesi, una portoghese e una tedesca.