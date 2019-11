Champions League, goleade Real e Tottenham. Crollo Atletico, Psg di misura con Icardi

Gol a raffica nel mercoledì di Champions League. Oltre ai risultati di Juventus e Atalanta, entrambi positivi, vediamo insieme come sono andate le altre partite della serata. Nel girone dei bianconeri, clamoroso crollo dell’Atletico Madrid in casa del Leverkusen: 2-1 con l’autorete di Thomas e il gol di Volland. Morata accorcia in pieno recupero, ma i Colchoneros – che hanno giocato in superiorità numerica gli ultimi 10 minuti circa – restano secondi a +4 sui tedeschi e la Lokomotiv, dunque per nulla sicuri di andare agli ottavi di finale. Importante il rocambolesco 3-3 fra Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk nel girone della Dea: ucraini che agguantano il pari al 98′, tengono i nerazzurri in vita per la qualificazione quantomeno in Europa League (devono vincere sia con i croati che con il Donetsk).

LE ALTRE – Veniamo alle goleade: il Real Madrid scaccia via la mini-crisi con un 6-0 al Galatasaray (tripletta di Rodrygo, doppietta Benzema e gol di Sergio Ramos su rigore); il Tottenham rifila quattro gol alla Stella Rossa in trasferta con doppietta di Son, reti di Lo Celso ed Eriksen. Il Paris Saint-Germain vince invece di misura contro il Club Brugge, decide – tanto per cambiare – Mauro Icardi.