Champions League, grande Lazio: Borussia steso all’Olimpico

Ritorno in Champions da sogno per la Lazio che all’Olimpico manda ko il Dortmund di Haaland per 3-1. A segno Immobile, autorete di Hitz e Akpa Akpro.

LA PARTITA

La Lazio doveva dimenticare in fretta la bruttissima prestazione di Genova contro la Sampdoria e così è stato. I ragazzi di Inzaghi sono entrati in campo con una testa ed una brillantezza completamente diversa da quelle mostrate sabato nella disfatta di Marassi. La gara si è indirizzata subito bene con la rete di Immobile dopo 6 minuti, con i biancocelesti che sfruttano al meglio un brutto errore della difesa tedesca. Al 23′ arriva il raddoppio su corner con il colpo di testa di Luiz Felipe sporcato da Hitz. Il Borussia abbassa la testa e inizia a reagire, la rete del Borussia Dortmund arriva al 71′ con il solito Haaland. Ma il duello personale con Immobile viene vinto da una grande Immobile che non perdona e dopo la rete realizza l’assist decisivo per il 3-1 di Akpa Akpro.