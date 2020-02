Griezmann risponde a Mertens: Napoli-Barcellona è 1-1. A Londra strapotere Bayern

Termina 1-1 la sfida tra Napoli e Barcellona, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Al San Paolo, gli azzurri si sono portati in vantaggio al 30′ grazie ad un gran gol di Dries Mertens, ma hanno poi subito il pareggio di Griezmann al 57′. Nel finale, nelle file blaugrana, espulso Vidal. Adesso, nella gara di ritorno, agli uomini di Gattuso servirà un’impresa al Camp Nou per conquistare il passaggio del turno.

Nell’altra partita della serata, il Bayern Monaco ha espugnato con un secco 3-0 il campo del Chelsea: a segno Gnabry con una doppietta (51′ e 54′) e Lewandowski (76′).