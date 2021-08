Champions League, i risultati dei playoff

Seconda serata dei playoff

Si sono disputate questa sera le partite di andata dei playoff di Champions League. Nella seconda giornata colpo del Benfica che vince 2-1 al Da Luz: Psv obbligato alla rimonta martedì prossimo in Olanda. Vittoria importante per il Malmö di Tomasson che regola 2-0 il Ludogorets, fattore casalingo che premia anche lo Young Boys contro il Ferencvaros: 3-2 in rimonta nonostante l'inferiorità numerica.