Champions League, i risultati della serata: Barcellona primo, Genk e Lille eliminate

Straordinaria serata di Champions League anche questa volta. Le due gare più belle sono state quelle che hanno visto le italiane protagoniste: Napoli capace di bloccare il Liverpool 1-1 ad Anfield, Inter che vince 3-1 in casa dello Slavia Praga (sembrava stregata). Nel girone degli azzurri di Ancelotti, Genk eliminato (e giocherà al San Paolo l’ultimo match fra due settimane) in seguito al 4-1 incassato in casa dal Salisburgo; nel gruppo dell’Inter, invece, Barcellona qualificata come prima in virtù del 3-1 rifilato al Borussia Dortmund. Nel Gruppo G, Lipsia che pareggia 2-2 col Benfica e accede agli ottavi aritmeticamente, lo Zenit batte 2-0 il Lione e lo aggancia in classifica al secondo posto. Nel Gruppo H, Ajax primo con 10 punti ma non ancora sicuro della qualificazione, avendo a 8 Valencia e Chelsea. Lille eliminato da tutto.

Valencia-Chelsea 2-2

Zenit-Lione 2-0

Barcellona-Borussia Dortmund 3-1

Genk-Salisburgo 1-4

Lille-Ajax 0-2

Liverpool-Napoli 1-1

Lipsia-Benfica 2-2

Slavia Praga-Inter 1-3