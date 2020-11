Champions League, i risultati della serata: vincono United, Psg, Barcellona e Borussia Dortmund

Non vincono solo le due italiane impegnate in questa serata di Champions, arrivano punti importanti anche per Manchester United e Psg, che battono rispettivamente Istanbul Basakhsehir e Lipsia. Il Barcellona dilaga 4-0 a Kiev mentre il solito Haaland trascina il Borussia Dortmund (3-0 al Brugge) nel girone della Lazio.

I RISULTATI DELLA SERATA

Kuban Krasnodar-Siviglia 1-2 (4′ Rakitic, 57′ Wanderson, 90’+5′ Munit)

Rennes-Chelsea 1-2 (22′ Hudson Odoi, 85′ Guirassy, 90’+1′ Giroud)

Borussia Dortmund-Club Brugge 3-0 (19′, 60′ Håland, 46′ Sancho)

Dynamo Kiev-Barcellona 0-4 (52′ Dest, 57′, 70′ rig. Braithwhite, 90’+2′ Griezmann)

Juventus-Ferencvaros 2-1 (19′ Uzuni, 35′ Ronaldo, 90’+2′ Morata)

Lazio-Zenit San Pietroburgo 3-1 (3′, 55′ rig. Immobile, 22′ Parolo, 25′ Dzyuba)

Manchester United-Istanbul Başakşehir 4-1 (7′, 19′ Bruno Fernandes, 36′ rig. Rashford, 76′ Turuc, 90’+3′ James)

Paris Saint Germain-Lipsia 1-0 (11′ rig. Neymar)

Girone A

Bayern Monaco 9

Atletico Madrid 4

Lokomotiv Mosca 2

Salisburgo 1

Girone B

Borussia Mönchengladbach 5

Real Madrid 4

Shakhtar Donetsk 4

Inter 2

Girone C

Manchester City 9

Porto 6

Olympiacos 3

Marsiglia 0

Girone D

Liverpool 9

Atalanta 4

Ajax 4

Midtjylland 0

Girone E

Chelsea 10

Siviglia 10

Rennes 1

Kuban Krasnodar 1

Girone F

Borussia Dortmund 9

Lazio 8

Club Brugge 4

Zenit San Pietroburgo 1

Girone G

Barcellona 12

Juventus 9

Ferencvaros 1

Dynamo Kiev 1

Girone H

Manchester United 9

Lipsia 6

Paris Saint-Germain 6

Istanbul Başakşehir 3