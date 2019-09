Champions League, i risultati delle altre: Real annichilito dal Psg, vincono anche Bayern e City

Oltre al pareggio fra Atletico Madrid e Juventus e al 4-0 roboante rifilato dalla Dinamo Zagabria alla matricola Atalanta, ecco gli altri risultati della serata di Champions League. Travolgente il Paris Saint-Germain di Tuchel (con Icardi titolare) che annichilisce 3-0 il Real Madrid con gol di Di Maria (doppietta) e Meunier. Vittoria anche per il Manchester City con lo stesso risultato in casa dello Shakhtar Donetsk – nel girone dell’Atalanta – con reti di Mahrez, Gundogan e Gabriel Jesus.

Nel girone della Juventus, invece, la Lokomotiv Mosca vince 2-1 in casa del Bayer Leverkusen grazie a Krychowiak e Barinov. Successo anche per il Bayern Monaco contro la Stella Rossa per 3-0 (Coman, Lewandowski, Muller).

Atletico Madrid-Juventus 2-2 (48′ Cuadrado, 65′ Matuidi, 70′ Savic, 90′ Herrera)

Bayern Monaco-Stella Rossa 3-0 (34′ Coman, 80′ Lewandowski, 91′ Muller)

Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 (10′ Leovac, 31′, 42′ e 68′ Orsic)

Bayer Leverkusen-Lokomotiv Mosca 1-2 (16′ Krychowiak, 25′ aut. Howedes, 37′ Barinov)

Paris Saint-Germain-Real Madrid 3-0 (14′ e 33′ Di Maria, 91′ Meunier)

Shakhtar-Manchester City 0-3 (24′ Mahrez, 38′ Gundogan, 76′ Gabriel Jesus)