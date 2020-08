Champions League, il Bayern Monaco umilia il Barcellona con 8 reti e vola in semifinale

Il Barcellona viene schiacciato e umiliato 8-2 da un Bayern Monaco troppo più forte. Doppietta di Muller, Perisic, Gnabry, Kimmich, Lewandowski e doppietta di Coutinho per i bavaresi, nei catalani vanno a segno Suarez ed un autorete di Alaba, i tedeschi centrano la semifinale di Champions League e attendono City o Lione.

LA PARTITA

Una partita letteralmente senza senso, una batosta storica per il Barcellona che perde 8-2 una partita destinata a rimanere nella storia, positivamente per i tedeschi, nel libro degli incubi per gli spagnoli. Dal primo all’ultimo minuto si gioca ad una porta, impressionante il divario tecnico ed in particolare fisico. Il Bayern Monaco vola in campo davanti alle macerie del Barcellona che nel finale perde la testa e subisce tre reti in meno di 10 minuti. Per gli spagnoli è la peggior umiliazione di sempre.