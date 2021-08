Champions League, il calendario delle italiane

Il gruppo del Milan è molto più difficile e complicato rispetto a quello di Inter, Atalanta e Juventus

L'Uefa ha reso noti i calendari delle partite della fase a gironi di Champions League. L'Inter ospiterà il Real, la Juventus di Max Allegri esordirà in Svezia, contro il Malmo, mentre la prima del Milan è a Liverpool. Per l'Atalanta l'esordio in Champions sarà nella tana del Villareal.