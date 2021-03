Champions League, il cambiamento è in atto per il 2024

La Champions cambia pagina volto dal 2024 con un progetto tutto nuovo ma non ancora definito del tutto. Ci sono diversi punti da chiarire e le Leghe Europee (EL) hanno indetto per oggi una riunione straordinaria. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in agenda la proposta Uefa illustrata dal presidente Eca, Andrea Agnelli, sulla futura Champions. Leghe d’accordo sull’allargamento a 36 squadre con classifica unica e sulla doppia fase (gruppi ed eliminazione diretta). Però ci sono tre i punti in discussione, perché le Leghe temono che una Champions così sottragga risorse ai campionati.

1)Il numero delle partite: con 10 giornate nei gruppi, più 16 playoff, si arriva a un totale di 225 gare. Troppe per le EL che chiedono 2 gare in meno. Come? Con 8 giornate nei gruppi (4 in casa, 4 fuori) invece dei 10 della nuova formula. Le partite al massimo sarebbero così 15 (più 2 playoff) invece di 17 (più 2). E le gare totali diventerebbero 189.

2)I criteri di accesso per i 4 posti in più: Leghe d’accordo sullo slot per la 5a nazione del ranking Fifa. Ma, per gli altri 3 posti, invece del ranking Uefa per chi non s’è qualificato alla Champions, chiedono ingresso di 3 campioni nazionali non direttamente al gruppo.

3)La solidarietà: il ritorno al 5% per il triennio 2021-24 e la promessa di aumento dal ’24.