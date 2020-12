Champions League, il debutto di Stephanie Frappart: i complimenti di Bonucci

“In un 2020 da dimenticare, oggi un momento da ricordare”. Inizia in questo modo il messaggio su Instagram di Leonardo Bonucci, difensore e capitano della Juventus in occasione della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Il centrale bianconero ha voluto dedicare un pensiero con una stories social al debutto in Coppa della prima donna arbitro nel torneo, l’esperta Stephanie Frappart.

Una direzione di gara perfetta, sicura ed esaltata da tutti gli esperti. Anche dal difensore che ha vissuto in prima persona la serata del fischietto. “I cambiamenti sono sempre possibili, basta volerli”, ha concluso nel suo pensiero Bonucci.