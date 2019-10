Champions League, il Napoli fermato dai legni: 0-0 a Genk

Soltanto un pareggio per il Napoli nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri, dopo il successo contro il Liverpool, non sono riusciti a ripetersi, facendosi bloccare sullo 0-0 da un generoso Genk. Per la formazione belga è il primo punto dopo il ko all’esordio contro il Salisburgo, mentre la formazione di Carlo Ancelotti sale a quota 4.

LA GARA – Le prime occasioni sono dei partenopei, con Callejon e Milik che colpiscono rispettivamente palo e traversa nel giro di pochi secondi al 15′. Il Genk risponde al 20′ con Hrosovski, ma cinque minuti più tardi è il Napoli a colpire un nuovo legno con il colpo di testa di Milik. Occasioni poi per Berge (Meret reattivo) e ancora Milik, ma il risultato non si sblocca.

Nella ripresa Callejon spreca una colossale occasione al 58′ e gli assalti finali non producono esito.