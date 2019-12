Champions League, il Napoli travolge il Genk e vola agli ottavi: 4-0. Pass anche per il Liverpool

Tutto facile per il Napoli contro il Genk. Gli azzurri, nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, superano 4-0 i belgi e staccano il pass per gli ottavi di finale. I partenopei chiudono il proprio raggruppamento al secondo posto dietro al Liverpool, vittorioso per 2-0 sul campo del Salisburgo.

LA GARA – La formazione di Ancelotti parte subito forte e dopo appena tre minuti è già in vantaggio, con Milik che sfrutta un grossolano errore di Vandevoordt. Il Genk spreca malamente con Onuachu al 16′ l’occasione per pareggiare, soccombendo poi ad altre due reti dello scatenato Milik, a segno prima sugli sviluppi di un cross basso (26′) e poi dal dischetto (38′). Nella ripresa, al 75′, il poker di Mertens dagli undici metri.