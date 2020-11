Champions League, impresa dell’Atalanta ad Anfield. Inter k.o. e quasi fuori

Serata agrodolce per le due formazioni italiane impegnate nel quarto turno della fase a gironi di Champions League. L’Inter esce con le ossa rotte nel match casalingo contro il Real Madrid e vede ormai allontanarsi quasi definitivamente il pass per gli ottavi. Al contrario, l’Atalanta vive una serata di gloria, imponendosi a sorpresa sul campo del Liverpool. I bergamaschi sono appaiati all’Ajax e si potranno giocare il passaggio del turno nei prossimi incontri.

INTER-REAL MADRID

L’incontro si mette male fin da subito per i padroni di casa. Il Real Madrid si esibisce in un prolungato palleggio che manda fuori giri il pressing debole dei nerazzurri. Al 5′ Nacho entra in area e viene atterrato da Barella: Hazard trasforma il rigore con una conclusione precisa a mezza altezza all’angolo alla sinistra di Handanovic, che intuisce, ma non arriva sul pallone. Al 17′ un’altra combinazione dei Blancos rischia di regalare la doppietta ad Hazard che manca di un soffio il tap in. Nella ripresa al 61′ il Real raddoppia con Rodrygo, servito dal cross di Lucas Vazquez e bravo a ribadire in rete con un tiro potente da distanza ravvicinata.

LIVERPOOL-ATALANTA

Anfield fa paura, ma l’Atalanta non si fa intimidire. Anzi le prime occasioni sono dei nerazzurri. Gosens chiama Alisson alla grande parata dopo 6 minuti e Gomez poco dopo fallisce una facile chance. Il Liverpool fatica e si fa vedere in avanti solamente con Salah che calcia alto da buona posizione. Nella ripresa i bergamaschi realizzano l’impresa. Al 60′ Ilicic sblocca l’incontro avventandosi su una palla vagante sul secondo palo, battendo Alisson. Passano quattro minuti e arriva il raddoppio: Hateboer fa sponda per Gosens che insacca.