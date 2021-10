Champions League: Inter affonda lo Sheriff, il Porto batte il Milan. Risultati e marcatori

Nerazzurri giocano bene e vincono con merito mentre tanta delusione per i milanisti

Prima vittoria in Champions League dell'Inter che in casa ha battuto i moldavi dello Sheriff per 3-1 salendo in classifica nel girone. Il Milan invece ha perso contro il Porto 1-0 mettendo a serissimo rischio la qualificazione agli ottavi di finale.

INTER - Tanti tifosi a San Siro per spingere l'Inter contro la rivelazione Sheriff Tiraspol capace di battere sia Shakhtar che Real Madrid. I nerazzurri dominano sin dall'avvio e creano molto e alla mezz'ora la sblocca Dzeko con un sinistro al volo sugli sviluppi di un corner. A inizio ripresa il pari di Thill, su punizione che sorprende Handanovic. La reazione dell'Inter è stata forte e Perisic ha colpito il palo mentre Dumfries da buona posizione ha calciato sopra la traversa. Ma al 66' Vidal ha riportato subito avanti i nerazzurri con un tiro preciso all'angolino. Poco dopo De Vrij trova il 3-1. Vincere l'Inter con pieno merito e in classifica adesso la squadra di Inzaghi è terza con 4 punti, -2 da Real Madrid e Sheriff.

MILAN - Soffre tanto il Milan sin dall'avvio sul campo del Porto che sfiora ripetutamente il vantaggio. Padroni di casa vicini al gol con Luis Diaz: diagonale sul palo. Il Porto pericoloso ancora con Taremi, il Milan risponde con un colpo di testa di Giroud. Nella ripresa portoghesi in vantaggio con un gol di Luis Diaz. Il Milan con tante assenze al Do Dragao non ha avuto la forza di reagire e pareggiare. In classifica rossoneri restano ultimi a zero punti.