Champions League, Inter ko a Barcellona: 2-1

Amara sconfitta per l’Inter contro il Barcellona nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri, dopo essere passati per primi in vantaggio, si sono dovuti arrendere ai blaugrana, che hanno trovato il gol vittoria nel finale. Un ko che lascia ferma la squadra di Antonio Conte ad un punto, mentre i catalani salgono a quattro.

LA GARA – L’Inter parte fortissimo e, dopo appena due minuti, è già in vantaggio grazie a Lautaro Martinez, che supera Ter Stegen con un preciso diagonale. I blaugrana reagiscono e si fanno vedere con Griezmann, Busquets e Messi, mentre ai nerazzurri viene annulata una rete per fuorigioco a Candreva al 27′. La squadra di Conte si rende ancora pericolosa con Lautaro e Sensi, ma nella ripresa, al 58′, subisce il pareggio di Luis Suarez, che batte Handanovic con una mezza girata dal limite. I blaugrana non si accontentano e , all’84’, è ancora Suarez a trovare il gol vittoria.