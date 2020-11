Champions League, Inter-Real Madrid: le formazioni ufficiali

L’Inter sfida il Real Madrid in un match delicatissimo nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri sono chiamati a conquistare la vittoria per alimentare le loro speranze di passare il turno. I Blancos, però, non possono fare regali perché a loro volta devono ottenere punti pesanti per ipotecare il pass agli ottavi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lautaro, Lukaku

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard; Lucas Vazquez, Mariano, Hazard