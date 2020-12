Champions League, Inter-Shakhtar: le formazioni ufficiali

Una fetta di stagione in una partita. L’Inter si gioca la sua permanenza non solo in Champions, ma anche in Europa League. I nerazzurri devono cercare di vincere per provare a continuare la strada nella massima competizione europea, aspettando anche buone notizie dal Santiago Bernabeu di Madrid, dove va in scena la sfida tra Real e Borussia Monchengladbach. I tedeschi comandano il girone con 8 punti, uno in più dei Blancos e dello Shakhtar Donetsk, avversario di stasera per i milanesi, fanalino di coda del girone a quota 5. Fischio d’inizio alle ore 21.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le scelte fatte dai due allenatori:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Bondar, Vitao, Matviyenko; Stepanenko, Kovalenko; Tete, Marlos, Taison; Maycon

DOVE VEDERE INTER-SHAKHTAR