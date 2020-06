Champions League, ipotesi Final eight a casa di… Cristiano Ronaldo

Se lui non va dalla Champions League, sarà la Champions League ad andare a casa sua. Cristiano Ronaldo ha già vinto cinque volte questo trofeo e potrebbe ritrovarsi a disputare la fase finale del torneo… a casa sua: a Lisbona.

Champions League: la Final Eight a Lisbona

Secondo i rumors che arrivano dalla Germania, la Uefa avrebbe deciso di far disputare la Final Eight della Champions League a Lisbona. La notizia è riportata dalla Bild che garantisce come la sceltasia già stata fatta dalla Uefa e di come sarà ufficializzata in occasione dell’Esecutivo del 17 giugno. La capitale portoghese avrebbe battuto la concorrenza di Francoforte e Mosca, le altre due città candidate a sostituire Istanbul, inizialmente sede designata.