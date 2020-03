Champions League, ipotesi ‘final four’… in Turchia

Lo avevamo anticipato alcuni giorni fa, ma i rumors adesso si fanno più insistenti. Anche in Spagna confermano l’ipotesi di una fase finale della Champions League in Turchia. Secondo quanto riportato da AS, a seguito dello stop alle competizioni Uefa che dovrebbe arrivare nella giornata di martedì ufficialmente, ci dovrà trovare il modo di recuperare le gare per portare al termine il torneo.

Ecco allora una possibile soluzione. Sarebbe al vaglio l’idea di proseguire la competizione a Instanbul con le quattro semifinaliste che potrebbero lottare per il trofeo in due partite secche senza andata e ritorno, prima della finale. Una sorta di Final Four in terra turca, insomma. Ma prima occorre avere decisioni sicure da parte della Uefa che dovrà anche stabilire il rinvio o meno del prossimo Europeo.