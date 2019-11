Champions League, Juventus e Atalanta super: Atletico e Dinamo Zagabria ko

Serata da incorniciare per le italiane impegnate in Champions League. Sia Juventus che Atalanta hanno infatti conquistato i tre punti nella quinta giornata della fase a gironi battendo rispettivamente Atletico Madrid e Dinamo Zagabria. I bianconeri hanno superato gli spagnoli per 1-0 grazie alla rete messa a segno direttamente su punizione da Dybala al 47′ del primo tempo, mentre i nerazzurri si sono imposti per 2-0 con le reti di Muriel dal dischetto (27′) e Gomez (47′).

Un successo che permette alla formazione di Sarri di conquistare matematicamente il primo posto nel girone, mentre i bergamaschi, alla loro prima storica vittoria in Champions, possono ancora sperare nel passaggio del turno.