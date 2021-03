Champions League, vittoria amara per la Juventus: Porto ai quarti. Avanti anche il Dortmund

La Juventus batte 3-2 il Porto ma è una vittoria amara perchè è la squadra di Conceicao ad andare ai quarti di finale di Champions League dopo 120 minuti. La partita era finita 2-1 ai regolamentari. Portoghesi avanti con il rigore generoso trasformato da Oliveira nel primo tempo, nella ripresa Chiesa ribalta gli ospiti con una gran doppietta. La squadra di Conceicao è rimasta in 10 sull’1-1 per l’espulsione di Taremi, la banda Pirlo gioca in superiorità numerica gran parte della ripresa e i supplementari, ma si fa riprendere sul 2-2 da Oliveira, inutile il gol di Rabiot nel finale. Il Borussia Dortmund, forte anche del vantaggio dell’andata, passa il turno e accede ai quarti di Champions League nonostante il pareggio per 2-2 contro il Siviglia che esce a testa altissima dopo una grande prestazione. Alla doppietta di Haaland risponde quella di En-Nesyri, ma sono i tedeschi ad andare agli ottavi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci (75′ De Ligt), Alex Sandro; Chiesa (101′ Bernardeschi), Arthur (101′ Kulusevski), Rabiot, Ramsey (75′ McKennie); Morata, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Pepe, Mbemba, Zaidu (70′ Luis Diaz); Corona, Uribe (90′ Grujic), Sergio Oliveira, Otavio (61′ Sarr); Marega, Taremi. All. Conceicao. A disp. Diogo Costa, Diogo Leite, Loum, Felipe Anderson, Toni Martinez, Evanilson, Nanu, Fabio Vieira, Conceiçao

Arbitro: Kuipers (NED)

Ammoniti: 45′ Otavio, 90’+3 Chiesa, 92′ Cuadrado, 97′ Sergio Oliveira, 101′ Bernardeschi

Espulso: 53′ Taremi (doppia ammonizione)