Champions League, Kane meglio di… Del Piero: è il più veloce a segnare 20 reti nel torneo

Serata indimenticabile per il Tottenham e per Harry Kane in Champions League. Gli Spurs hanno vinto in rimonta contro l’Olympiacos e il bomber inglese ha scritto un record incredibile. L’attaccante inglese, infatti, è diventato il centravanti più rapido ad arrivare a quota 20 reti nel torneo.

Kane ha battuto fenomeni del calcio come Alex Del Piero che, fino alla serata di ieri, deteneva il record. L’inglese ha raggiunto il traguardo delle 20 realizzazioni in sole 24 partite. L’ex 10 della Juventus, invece, ce l’aveva fatta in 26 gare.