Champions League, Klopp torna “a casa”: match contro Midtjylland può essere giocato nello stadio del Dortmund

Jurgen Klopp potrebbe tornare al Signal Iduna Park di Dortmund. Il tecnico del Liverpool potrebbe ritrovarsi in quella che per anni è stata “casa sua”. Non da avversario del Borussia però ma solo come ospite.

Come riporta talkSport che cita il Daily Mail, infatti, i Reds potrebbero giocare l’utlima partita del girone di Champions League contro Midtjylland in un campo neutro.

Klopp torna a Dortmund

Secondo quanto si apprende, la UEFA starebbe valutando la possibilità di spostare l’ultima partita del girone di Champions League del Liverpool contro il Midtjylland del 9 dicembre in campo neutro a causa della difficile situazione sanitaria in Danimarca relativa alla pandemia da coronavirus. Le due squadre sono nello stesso girone dell’Atalanta e si troverebbero ospiti dello stadio del Borussia Dortmund dove proprio Jurgen Klopp era “diventato grande” facendo la storia del club dal 2008 al 2015, prima di passare in Premier League con i Reds.