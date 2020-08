Champions League, la carica di Muller: “È il miglior Bayern in cui abbia giocato. Mbappè e Neymar si possono controllare”

Thomas Muller, grande protagonista della stagione del Bayern e già vincitore della Champions League con i bavaresi, è intervenuto in conferenza stampa dove ha presentato la sfida di domani contro il PSG.

LE PAROLE DI MULLER

Ecco le parole di Muller ai microfoni di Sky Sport:

Sul Bayern: “Credo che sia la rosa più forte in cui abbia giocato negli anni in Baviera, siamo stati praticamente perfetti. Non affronteremo un avversario banale, ma c’è la giusta concentrazione”.

Su Neymar e Mbappè: “Sono giocatori forti, ma se vengono marcati in un certo modo, senza lasciare spazio, si possono controllare. Altrimenti diventa difficile”.

Su Flick: “Inutile dire che con il mister ci sono stati dei cambiamenti riguardo al nostro gioco, ci ha permesso di prenderci dei rischi in più. Abbiamo una difesa molto alta che non tutti comprendono, eppure ci aiuta molto nella costruzione”.