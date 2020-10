Champions League, la crisi per il coronavirus si fa sentire: Uefa taglia i premi per prossimi 5 anni

La crisi economica per il coronavirus colpisce anche la Champions League e le competizioni europee. Da quanto si apprende, la Uefa ha già deciso di ridurre i premi da destinare ai club per le prossime cinque stagioni.

Champions ed Europa League: arrivano i tagli ai premi Uefa

La UEFA ridurrà i premi da destinare alle competizioni europee per club per i prossimi cinque anni. Una decisione presa a seguito della crisi portata dall’emergenza Coronavirus. Questo, secondo il Times, quello che il massimo organismo europeo ha deciso e ha già comunicato alle 55 federazioni affiliate.

Da quanto si apprende, ben 575 milioni di euro sono andati persi dalle competizioni Uefa per club, ovvero Champions ed Europa League, nella la scorsa stagione a causa di una riduzione dei ricavi da diritti Tv e da sponsorizzazioni venute meno a causa dalla pandemia. Ci si attendeva una riduzione per i prossimi 2-3 anni ma quella che pare stia arrivando sarà una vera e propria mazzata per i club.

Da quanto riporta Calcioefinanza, i club inglesi vedranno tagli del 4% dei premi per ognuna delle cinque stagioni. Per esempio il Manchester City avrebbe dovuto ottenere oltre 96 milioni di euro dalla Champions League della scorsa stagione, secondo l’analista finanziario Swiss Ramble, quindi un taglio del 4% vedrebbe diminuire i ricavi di 3,8 milioni. Cifra che, ovviamente, si ripeterà nel corso del prossimo quinquennio.